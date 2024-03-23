Жильцы дома в Иваново опровергли данные о причастности соседа к теракту

ИВАНОВО, 23 мар - РИА Новости. Жильцы дома в Иваново рассказали РИА Новости, что напугались, прочитав в интернете информацию о том, что по соседству может проживать один из причастных к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", при этом, по их словам, в указанной квартире проживают другие люди. Корреспондент РИА Новости пообщалась с несколькими жильцами дома по адресу переулок Пограничный, 80. "С утра в домовом чате начали писать об этой ситуации, выложили фотографию, взятую из интернета, фотографию этого преступника с местом прописки. В прописке было указано: город Иваново, Пограничный переулок, дом 80, квартира 55", - рассказал один из жильцов дома Александр. При этом мужчина подчеркнул, что никогда не видел человека, который указан на фотографиях в интернете, хотя проживает на этом же этаже. Он также сообщил, что в субботу приезжала полиция, но в квартире проживают совершенно другие люди - глухонемая семья, квартирантов они не пускают. С его слов, правоохранителям в этой квартире дверь никто не открыл. "К квартире никто дверь не открыл, или их не было дома, или может из-за того, что не слышат, потому что они инвалиды детства - глухонемые. Проводили полицию в подвал, кинологи с собаками смотрели подвальные помещения. Сделали вывод, что все нормально, и уехали", - рассказал собеседник агентства. Еще одна жительница этого дома, Лариса также сообщила РИА Новости, что в указанной квартире проживают глухонемые, других жильцов женщина не видела. Она рассказала, что жильцы дома волновались, когда прочитали в интернете информацию о террористе, который мог проживать в их доме. Собеседница агентства также подтвердила факт приезда сотрудников полиции. "Приехала полиция, все осмотрели с собаками, осмотрели подвалы. Ничего такого подозрительного не обнаружили", - рассказала женщина.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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4.7
96
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"Они всех расстреливали" – свидетельница трагедии в "Крокусе" о террористах
"Всех расстреливали вообще без разговоров, без разбора, просто шли и как развлекались". Свидетельница вчерашних событий в "Крокусе" рассказала подробности трагедии.
Цветы у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
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ИВАНОВО, 23 мар - РИА Новости. Жильцы дома в Иваново рассказали РИА Новости, что напугались, прочитав в интернете информацию о том, что по соседству может проживать один из причастных к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", при этом, по их словам, в указанной квартире проживают другие люди.
Корреспондент РИА Новости пообщалась с несколькими жильцами дома по адресу переулок Пограничный, 80.
"С утра в домовом чате начали писать об этой ситуации, выложили фотографию, взятую из интернета, фотографию этого преступника с местом прописки. В прописке было указано: город Иваново, Пограничный переулок, дом 80, квартира 55", - рассказал один из жильцов дома Александр.
При этом мужчина подчеркнул, что никогда не видел человека, который указан на фотографиях в интернете, хотя проживает на этом же этаже. Он также сообщил, что в субботу приезжала полиция, но в квартире проживают совершенно другие люди - глухонемая семья, квартирантов они не пускают. С его слов, правоохранителям в этой квартире дверь никто не открыл.
"К квартире никто дверь не открыл, или их не было дома, или может из-за того, что не слышат, потому что они инвалиды детства - глухонемые. Проводили полицию в подвал, кинологи с собаками смотрели подвальные помещения. Сделали вывод, что все нормально, и уехали", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Еще одна жительница этого дома, Лариса также сообщила РИА Новости, что в указанной квартире проживают глухонемые, других жильцов женщина не видела. Она рассказала, что жильцы дома волновались, когда прочитали в интернете информацию о террористе, который мог проживать в их доме. Собеседница агентства также подтвердила факт приезда сотрудников полиции.
"Приехала полиция, все осмотрели с собаками, осмотрели подвалы. Ничего такого подозрительного не обнаружили", - рассказала женщина.
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