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Жильцы дома в Иваново опровергли данные о причастности соседа к теракту - РИА Новости, 23.03.2024
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15:06 23.03.2024 (обновлено: 15:21 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935292875.html
Жильцы дома в Иваново опровергли данные о причастности соседа к теракту
Жильцы дома в Иваново опровергли данные о причастности соседа к теракту - РИА Новости, 23.03.2024
Жильцы дома в Иваново опровергли данные о причастности соседа к теракту
Жильцы дома в Иваново рассказали РИА Новости, что напугались, прочитав в интернете информацию о том, что по соседству может проживать один из причастных к... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:06
2024-03-23T15:21
происшествия
иваново
крокус
крокус сити холл
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ИВАНОВО, 23 мар - РИА Новости. Жильцы дома в Иваново рассказали РИА Новости, что напугались, прочитав в интернете информацию о том, что по соседству может проживать один из причастных к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", при этом, по их словам, в указанной квартире проживают другие люди. Корреспондент РИА Новости пообщалась с несколькими жильцами дома по адресу переулок Пограничный, 80. "С утра в домовом чате начали писать об этой ситуации, выложили фотографию, взятую из интернета, фотографию этого преступника с местом прописки. В прописке было указано: город Иваново, Пограничный переулок, дом 80, квартира 55", - рассказал один из жильцов дома Александр. При этом мужчина подчеркнул, что никогда не видел человека, который указан на фотографиях в интернете, хотя проживает на этом же этаже. Он также сообщил, что в субботу приезжала полиция, но в квартире проживают совершенно другие люди - глухонемая семья, квартирантов они не пускают. С его слов, правоохранителям в этой квартире дверь никто не открыл. "К квартире никто дверь не открыл, или их не было дома, или может из-за того, что не слышат, потому что они инвалиды детства - глухонемые. Проводили полицию в подвал, кинологи с собаками смотрели подвальные помещения. Сделали вывод, что все нормально, и уехали", - рассказал собеседник агентства. Еще одна жительница этого дома, Лариса также сообщила РИА Новости, что в указанной квартире проживают глухонемые, других жильцов женщина не видела. Она рассказала, что жильцы дома волновались, когда прочитали в интернете информацию о террористе, который мог проживать в их доме. Собеседница агентства также подтвердила факт приезда сотрудников полиции. "Приехала полиция, все осмотрели с собаками, осмотрели подвалы. Ничего такого подозрительного не обнаружили", - рассказала женщина.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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"Они всех расстреливали" – свидетельница трагедии в "Крокусе" о террористах
"Всех расстреливали вообще без разговоров, без разбора, просто шли и как развлекались". Свидетельница вчерашних событий в "Крокусе" рассказала подробности трагедии.
2024-03-23T15:06
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Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
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происшествия, иваново, крокус, крокус сити холл
Происшествия, Иваново, Крокус, Крокус Сити Холл
Жильцы дома в Иваново опровергли данные о причастности соседа к теракту

Жильцы в Иваново опровергли данные о причастности соседа к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Цветы у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Цветы у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 23 мар - РИА Новости. Жильцы дома в Иваново рассказали РИА Новости, что напугались, прочитав в интернете информацию о том, что по соседству может проживать один из причастных к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", при этом, по их словам, в указанной квартире проживают другие люди.
Корреспондент РИА Новости пообщалась с несколькими жильцами дома по адресу переулок Пограничный, 80.
"С утра в домовом чате начали писать об этой ситуации, выложили фотографию, взятую из интернета, фотографию этого преступника с местом прописки. В прописке было указано: город Иваново, Пограничный переулок, дом 80, квартира 55", - рассказал один из жильцов дома Александр.
При этом мужчина подчеркнул, что никогда не видел человека, который указан на фотографиях в интернете, хотя проживает на этом же этаже. Он также сообщил, что в субботу приезжала полиция, но в квартире проживают совершенно другие люди - глухонемая семья, квартирантов они не пускают. С его слов, правоохранителям в этой квартире дверь никто не открыл.
"К квартире никто дверь не открыл, или их не было дома, или может из-за того, что не слышат, потому что они инвалиды детства - глухонемые. Проводили полицию в подвал, кинологи с собаками смотрели подвальные помещения. Сделали вывод, что все нормально, и уехали", - рассказал собеседник агентства.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Еще одна жительница этого дома, Лариса также сообщила РИА Новости, что в указанной квартире проживают глухонемые, других жильцов женщина не видела. Она рассказала, что жильцы дома волновались, когда прочитали в интернете информацию о террористе, который мог проживать в их доме. Собеседница агентства также подтвердила факт приезда сотрудников полиции.
"Приехала полиция, все осмотрели с собаками, осмотрели подвалы. Ничего такого подозрительного не обнаружили", - рассказала женщина.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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