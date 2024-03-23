https://ria.ru/20240323/terakt-1935291004.html

Спецслужбы Белоруссии и России взаимодействуют по теракту в "Крокусе"

Спецслужбы Белоруссии и России взаимодействуют по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Спецслужбы Белоруссии и России взаимодействуют по теракту в "Крокусе"

Белорусские спецслужбы активно взаимодействуют с российскими коллегами после теракта в "Крокус Сити Холле", заявил посол республики в Дмитрий Крутой, его словам РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:00

2024-03-23T15:00

2024-03-23T15:31

теракт в "крокус сити холле"

белоруссия

россия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

в мире

александр бортников

владимир путин

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МИНСК, 23 мар — РИА Новости. Белорусские спецслужбы активно взаимодействуют с российскими коллегами после теракта в "Крокус Сити Холле", заявил посол республики в Дмитрий Крутой, его словам приводит агентство Белта."Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи с коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу", — сказал он.Крутой подчеркнул, что такая задача выполнена, были введены максимальные меры безопасности.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 143 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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белоруссия, россия, крокус сити холл, московская область (подмосковье), в мире, александр бортников, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)