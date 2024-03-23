https://ria.ru/20240323/terakt-1935290313.html

Совкомбанк спишет кредиты пострадавших в "Крокусе" и их родственников

Совкомбанк спишет кредиты пострадавших в "Крокусе" и их родственников - РИА Новости, 23.03.2024

Совкомбанк спишет кредиты пострадавших в "Крокусе" и их родственников

Совкомбанк спишет все кредиты пострадавших в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске и их ближайших родственников, сказал РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:59

2024-03-23T14:59

2024-03-23T17:10

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

совкомбанк

крокус

происшествия

брянская область

москва

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совкомбанк спишет все кредиты пострадавших в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске и их ближайших родственников, сказал РИА Новости первый зампред правления кредитной организации Сергей Хотимский."Все кредиты пострадавших и их ближайших родственников будут списаны", - сказал Хотимский.Также будут списаны все задолженности по кредитам клиентов "Хоум банка", пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", сообщило руководство Совкомбанка и "Хоум банка", намерение о приобретении которого Совкомбанк озвучил в феврале. Сообщение опубликовано в Telegram-каналах этих кредитных организаций."После публикации окончательных списков погибших и пострадавших сотрудники банков проверят их и их ближайших родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт и в случае обнаружения задолженности полностью её спишут. Коллективы обоих банков выражают свои искреннюю поддержку пострадавшим и соболезнования родственникам погибших в этом чудовищном теракте", - говорится в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшимТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта 2024-03-23T14:59 true PT0M16S

Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" 2024-03-23T14:59 true PT4M02S

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