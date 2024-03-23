В Госдуме призвали проверить украинский след в теракте в "Крокусе"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Правоохранительным органам нужно проверить украинский след в организации теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области, призвал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. "За организацией и координацией теракта могли стоять служба безопасности (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Исключать украинский след в организации теракта не стоит, исполнителей же просто нашли и купили среди отморозков, которые проживали в нашей стране", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его мнению, без одобрения западных спецслужб, украинским структурам вряд ли бы удалось такое провернуть. "И тот факт, что еще в начале марта американские и британские власти знали о возможном теракте в Москве, выпустив предупреждение своим гражданам, вызывает очень много вопросов. Как говорится, на воре и шапка горит", - сказал депутат. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Правоохранительным органам нужно проверить украинский след в организации теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области, призвал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
"За организацией и координацией теракта могли стоять служба безопасности (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Исключать украинский след в организации теракта не стоит, исполнителей же просто нашли и купили среди отморозков, которые проживали в нашей стране", - сказал Шеремет РИА Новости.
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При этом, по его мнению, без одобрения западных спецслужб, украинским структурам вряд ли бы удалось такое провернуть.
"И тот факт, что еще в начале марта американские и британские власти знали о возможном теракте в Москве, выпустив предупреждение своим гражданам, вызывает очень много вопросов. Как говорится, на воре и шапка горит", - сказал депутат.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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