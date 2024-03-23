https://ria.ru/20240323/terakt-1935289512.html

Жители Парижа несут цветы к посольству России

Жители Парижа несут цветы к посольству России - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Парижа несут цветы к посольству России

Люди несут букеты цветов к посольству России в Париже в память о погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", возле здания дипмиссии... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:55

2024-03-23T14:55

2024-03-23T14:55

теракт в "крокус сити холле"

россия

париж

брянская область

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Люди несут букеты цветов к посольству России в Париже в память о погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", возле здания дипмиссии дежурит фургон французской национальной полиции, передает корреспондент РИА Новости. Цветы несут к установленным вокруг здания защитным ограждениям. К одному из букетов - букету белых роз - прикреплен лист с нарисованным красным маркером сердцем, внутри него русскими буквами написано "Россия". Рядом с местом возложения дежурит фургон национальной полиции Франции. Ранее посольство РФ в Париже сообщило, что приспустило государственный флаг в знак траура и солидарности с жертвами теракта. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Как заявляли в ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240323/terakt-1935269614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, париж, брянская область, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия