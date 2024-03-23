В Госдуме заявили, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной
Депутат ГД Чепа заявил, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Чепа заявил РИА Новости, что все такие события, как теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, связаны с Украиной, по мнению депутата, теперь спецоперация на Украине завершится быстрее.
"Украинский след конечно есть..., такие все сегодняшние события - они вольно не вольно связаны с Украиной", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что такой теракт приведет к тому, что у бойцов появляется озлобление. "Такие действия приведут к ещё скорейшему завершению спецоперации", - добавил парламентарий.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.