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В Госдуме заявили, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:54 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935289029.html
В Госдуме заявили, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной
В Госдуме заявили, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной - РИА Новости, 23.03.2024
В Госдуме заявили, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной
Депутат ГД Алексей Чепа заявил РИА Новости, что все такие события, как теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, связаны с Украиной, по мнению депутата,... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:54
2024-03-23T14:54
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
украина
брянская область
владимир путин
алексей чепа
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Чепа заявил РИА Новости, что все такие события, как теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, связаны с Украиной, по мнению депутата, теперь спецоперация на Украине завершится быстрее. "Украинский след конечно есть..., такие все сегодняшние события - они вольно не вольно связаны с Украиной", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что такой теракт приведет к тому, что у бойцов появляется озлобление. "Такие действия приведут к ещё скорейшему завершению спецоперации", - добавил парламентарий. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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украина
брянская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
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Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
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происшествия, украина, брянская область, владимир путин, алексей чепа, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Алексей Чепа, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной

Депутат ГД Чепа заявил, что теракт в "Крокусе" связан с Украиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Чепа заявил РИА Новости, что все такие события, как теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, связаны с Украиной, по мнению депутата, теперь спецоперация на Украине завершится быстрее.
"Украинский след конечно есть..., такие все сегодняшние события - они вольно не вольно связаны с Украиной", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что такой теракт приведет к тому, что у бойцов появляется озлобление. "Такие действия приведут к ещё скорейшему завершению спецоперации", - добавил парламентарий.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Вчера, 12:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинАлексей ЧепаДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрокусГосдума РФ
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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