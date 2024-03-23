https://ria.ru/20240323/terakt-1935286974.html

Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал, как нападавший расстреливал людей

Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал, как нападавший расстреливал людей - РИА Новости, 23.03.2024

Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал, как нападавший расстреливал людей

Один из очевидцев теракта в "Крокус сити холле" Александр рассказал, что во время атаки видел высокого человека с автоматом, он молча расстреливал людей. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:48

2024-03-23T14:48

2024-03-23T16:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Один из очевидцев теракта в "Крокус сити холле" Александр рассказал, что во время атаки видел высокого человека с автоматом, он молча расстреливал людей. "Я не знаю, как это удалось (спастись - ред). Я был в самом концертном зале. И видел, и слышал (выстрелы - ред.). Вообще непонятно как получилось выбраться, куда все бежали, туда и я бежал. Я одного видел с автоматом, высокий, в камуфляже, с повязкой. Он вообще ничего не говорил, просто расстреливал людей", — рассказал он журналистам в центре помощи родственникам погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле". Сам он пришел в центр помощи за документами, которые он оставил в гардеробе концертного зала. На концерт он пришел с женой, ей тоже удалось спастись. Центр помощи утром в субботу начал работать в офисе фонда "Защитники отечества" в подмосковном БЦ "Кубик". Здесь родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. В центре работают психологи, врачи, также приехали священнослужители. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Просто расстреливал людей" – очевидец теракта об одном из нападавших Один из очевидцев теракта в "Крокус" рассказал, как во время атаки видел высокого человека с автоматом, который молча расстреливал людей. 2024-03-23T14:48 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл