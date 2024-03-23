https://ria.ru/20240323/terakt-1935282172.html

"Всех расстреливали без разбора". Очевидцы рассказали о теракте в "Крокусе"

"Всех расстреливали без разбора". Очевидцы рассказали о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

"Всех расстреливали без разбора". Очевидцы рассказали о теракте в "Крокусе"

Террористы в "Крокус сити холле" расстреливали всех без разбора, рассказала журналистам свидетельница событий Анастасия Родионова. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:32

2024-03-23T14:32

2024-03-23T14:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Террористы в "Крокус сити холле" расстреливали всех без разбора, рассказала журналистам свидетельница событий Анастасия Родионова. "Всех расстреливали вообще без разговоров, без разбора, просто шли и, как развлекались, стреляли в людей", - сказала Родионова. Она отметила, что террористы сначала просто стреляли по зданию "Крокус сити холла". "Просто стреляли по зданию… плотные стекла, и они не рухнули, я думаю, что у них сама цель была расстрелять стекла, чтобы они обрушились в мелкое стекло и пройти напрямую. И (так как этот план не сработал - ред.) они вынуждены были пойти на центральный вход", - вспомнила очевидица событий. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они всех расстреливали" – свидетельница трагедии в "Крокусе" о террористах "Всех расстреливали вообще без разговоров, без разбора, просто шли и как развлекались". Свидетельница вчерашних событий в "Крокусе" рассказала подробности трагедии. 2024-03-23T14:32 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)