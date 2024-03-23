https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"

"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"

"Это большое горе, и желание помочь не дает нам покоя", — объяснили в очереди у центра переливания крови для пострадавших в "Крокус Сити Холле". То, что... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:39

2024-03-23T15:39

2024-03-23T18:13

россия

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крокус

безопасность

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. "Это большое горе, и желание помочь не дает нам покоя", — объяснили в очереди у центра переливания крови для пострадавших в "Крокус Сити Холле". То, что произошло вчера, всех повергло в шок. По последним данным, погибли 143 человека. И это не окончательное число — оперативные службы продолжают работать на месте трагедии. Все террористы задержаны, их сейчас допрашивают. Что уже выяснилось — в материале РИА Новости."Ехали к границе"Утром 23 марта разыскиваемый Renault Symbol заметили в Брянской области — в 100 километрах от границы с Украиной. Требование полицейских остановиться преступники проигнорировали — по машине открыли огонь. Автомобиль перевернулся, водителя и троих пассажиров вытащили из салона и скрутили. При этом один из террористов был ранен.На опубликованном в Сети ролике видно, как подозреваемый стоит на коленях, трясется и даже не может назвать дату рождения. Оперативник за кадром говорит, что террорист не очень хорошо себя чувствует и необходимо немного подождать, прежде чем продолжать допрос.Спустя некоторое время тот признается, что через ресурс в интернете, на котором он слушал проповеди, на него вышли вербовщики и предложили совершить массовое убийство за 500 тысяч рублей. Половину перевели авансом на карту, остальное обещали после выполнения задания. Оружием тоже обеспечили. Кто именно это был, пока неизвестно. По словам террориста, он прилетел в Россию из Турции 4 марта.Другой задержанный через переводчика рассказал, что через Telegram познакомился с неким Абдуллой, который предложил ему работу. Поехали на Дмитровское шоссе, купили машину у родных нового знакомого. Вероятно, речь идет о том самом Renault Symbol.Подозреваемых отправили в Москву на допрос в СК. По данным ФСБ, у них есть контакты на украинской стороне, они намеревались пересечь границу. Теракт же был тщательно спланирован. Оружие прятали в тайнике.В течение нескольких часов задержали еще несколько человек — всего на данный момент 11. Стреляли четверо. По сведениям некоторых СМИ, часть террористов — уроженцы Таджикистана. Официальный Душанбе это не подтверждает и просит "российских журналистов воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации", указывая, что в телеграм-каналах "много вбросов"."Началась паника"Олег вместе с семьей были на самом верхнем этаже "Крокуса" — в зале, где проходил конкурс бальных танцев. Выстрелы не слышали. Почувствовали неладное, когда в зал повалил плотный дым. Началась паника — взрослые и дети в спешке бросились кто куда. Олег с девятимесячным ребенком на руках искал выход. Увидел лестницу вниз. Вместе с другими мужчинами снес заграждение — все, кто был рядом, спаслись. Но это удалось не всем. Один из очевидцев прислал РИА Новости видео: толпа от одного выхода устремилась к другому. "И там, наверное, закрыто", — комментирует автор ролика. К счастью, они выбрались из горящего здания. Посетительницы концерта в "Крокусе" рассказали РИА Новости, что террористы стреляли убегающим людям в спину. "В зале они кричали: "Лежать! Лежать!", а в холле: "Стоять!", — добавляет другая девушка. "Не знаю, как нам удалось выбраться, мы сидели не очень далеко от двери, благо она была открыта", — говорит ее подруга. За несколько минут до того, как в зал, где должен был состояться концерт группы "Пикник", ворвались террористы, 51-летний Александр Баклемышев отправил сыну короткое видео о том, как собираются зрители. Он из Челябинской области, где работал вахтовым методом, занимался обслуживанием буровых скважин. "Я пытался с ним связаться, не получилось, — говорит его сын. — А сегодня утром мы увидели, что он в списках жертв. Мы в шоке, не знаем, что делать…" Один из погибших работал в "Крокусе" в выставочном зале, его девушка должна была приехать к нему вечером помочь собрать экспозицию. Она опаздывала — поздно освободилась. Он написал ей, чтобы ехала домой. Так и сделала. "Затем позвонила его мама и сказала, что он мертв", — плачет девушка. Сегодня пришла сдавать кровь для раненых. Поразила история пострадавшей, которая притворилась мертвой, чтобы спастись. "Они [террористы] нас видели, стояли у выхода. Стреляли. Я упала на пол. А девушку рядом со мной убили. Наверное… Затем они вышли, но замок за собой не смогли закрыть". Она лежала на полу, а когда начался пожар, медленно поползла к выходу. Ее сразу госпитализировали. К "Крокусу" стянулись десятки машин скорой помощи. Дежурили и добровольцы. В том числе активисты молодежной организации "Волонтерская рота". "Мы привезли воду, медикаменты, предметы первой необходимости для пострадавших, сотрудников оперативных служб и врачей. Пробудем здесь столько, сколько потребуется", — сказал волонтер корреспонденту РИА Новости.Массовая помощьВ самом "Крокусе" разбирают завалы. Работают криминалисты и следователи. С родными погибших общаются психологи. Жертв на данный момент — 143. Тела все еще находят. При этом кровля здания может в любой момент обвалиться.В больницах — 121 пострадавший. С раннего утра, несмотря на дождливую погоду, тысячи москвичей выстроились в очереди у пунктов сдачи крови. "Народу много, уже приняли более 500 человек", — говорит волонтер Центра сдачи крови имени Гаврилова Анастасия Кришталева.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших выплатят по три миллиона рублей, госпитализированным пострадавшим — по миллиону.К посольствам России в многих странах люди несут цветы, выражают соболезнования. На месте трагедии также возник стихийный мемориал.Следственные действия в "Крокусе" и по адресам, где жили и работали подозреваемые, продолжаются. Двадцать четвертое марта объявили днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/okhrana-1935277431.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935276196.html

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Очевидцы рассказывают подробности трагедии Очевидцы рассказывают подробности трагедии 2024-03-23T15:39 true PT2M59S

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россия, московская область (подмосковье), крокус, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)