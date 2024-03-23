https://ria.ru/20240323/terakt-1935280773.html

Боррель осудил теракт в "Крокусе"

Боррель осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Боррель осудил теракт в "Крокусе"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и призвал в сети X международное... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:27

2024-03-23T14:27

2024-03-23T14:57

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

жозеп боррель

в мире

московская область (подмосковье)

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и призвал в сети X международное сообщество объединить усилия в борьбе с терроризмом, к осуждению теракта присоединилась также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее с решительным осуждением теракта в "Крокус сити холл" выступили глава Евросовета Шарль Мишель и официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацеливается на беззащитных людей. Международное сообщество обязано сохранять твердое единство в борьбе с трагедией терроризма", - написал Боррель.В свою очередь, глава Еврокомиссии в своем обращении с соболезнованиями заговорила о версии причастности к теракту "Исламского государства"*. При этом ранее ЦОС ФСБ ранее указывало, что после совершения теракта преступники продвигались на машине в сторону российско-украинской границы, "имели соответствующие контакты на украинской стороне".Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокусе" похожи на сторонников ИГ поэтому "стали скармливать эту версию.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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крокус сити холл, жозеп боррель, в мире, московская область (подмосковье)