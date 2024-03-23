https://ria.ru/20240323/terakt-1935278924.html

Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании, представят к госнаградам

Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании, представят к госнаградам - РИА Новости, 23.03.2024

Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании, представят к госнаградам

Бойцы полка "Ахмат" Минобороны РФ, участвовавшие в задержании в Брянской области четырех террористов, совершивших атаку на подмосковный "Крокус сити холл",... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:21

2024-03-23T14:21

2024-03-23T14:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

россия

владимир путин

рамзан кадыров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар - РИА Новости. Бойцы полка "Ахмат" Минобороны РФ, участвовавшие в задержании в Брянской области четырех террористов, совершивших атаку на подмосковный "Крокус сити холл", будут представлены к государственным наградам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее он заявил, что бойцы "Ахмат" участвовали в задержании террористов, непосредственно участвовавших в атаке на подмосковный концертный центр. "Командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов "Ахмат" и заявил, что они будут представлены к государственным наградам", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что офицеры Центра специального назначения ФСБ России выразили ему благодарность за помощь, оказанную бойцами из Чечни в поимке преступников. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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брянская область

москва

россия

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происшествия, брянская область, москва, россия, владимир путин, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф)