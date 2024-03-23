https://ria.ru/20240323/terakt-1935278733.html

Депутат предложил признать Украину террористическим государством

Депутат предложил признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 23.03.2024

Депутат предложил признать Украину террористическим государством

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил признать Украину террористическим государством после теракта в "Крокус... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:20

2024-03-23T14:20

2024-03-23T14:20

теракт в "крокус сити холле"

украина

брянская область

москва

дмитрий песков

владимир путин

алексей журавлев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил признать Украину террористическим государством после теракта в "Крокус сити холле". "Украину нужно непременно признать террористическим государством со всеми вытекающими отсюда последствиями - запретом на любые отношения с этой недостраной. А всех причастных к этому чудовищному преступлению - ликвидировать. Они не имеют права на жизнь", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, сейчас украинская сторона может говорить все, что угодно, пытаясь дистанцироваться от трагедии, которую не одобрили даже на благословенном для киевского режима Западе. "Террористы и убийцы бежать собирались на Украину, уверен, что ни одна другая страна в мире не предоставила бы этим людоедам убежища. Добавьте стиль украинской ГУР Буданова - они не скрывали лиц, но и не намерены были гибнуть... И волну ликования в украинских пабликах, сообщения в которых после негативной опалой реакции стали массово подтирать. И вот пазл вполне складывается - желать такого горя России могли только кровавый клоун Зеленский и его клика. Уверен, что задержанные дадут показания, и цепочка укажет на заказчика, который имеет отношение к Киеву", - отметил депутат. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, брянская область, москва, дмитрий песков, владимир путин, алексей журавлев , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия