https://ria.ru/20240323/terakt-1935278510.html

Токаев провел оперативное совещание СБ Казахстана после теракта в "Крокусе"

Токаев провел оперативное совещание СБ Казахстана после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Токаев провел оперативное совещание СБ Казахстана после теракта в "Крокусе"

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:19

2024-03-23T14:19

2024-03-23T14:19

теракт в "крокус сити холле"

казахстан

брянская область

касым-жомарт токаев

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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АЛМА-АТА, 23 мар – РИА Новости. Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан. "Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма", - говорится в сообщении пресс-служба президента. Отмечается, что в ходе оперативного совещания Совбеза Казахстана рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях. "Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму", - сообщает пресс-служба президента. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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казахстан, брянская область, касым-жомарт токаев, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия