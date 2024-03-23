https://ria.ru/20240323/terakt-1935274924.html

При теракте в "Крокусе" погибли 143 человека, заявила Симоньян

При теракте в "Крокусе" погибли 143 человека, заявила Симоньян - РИА Новости, 23.03.2024

При теракте в "Крокусе" погибли 143 человека, заявила Симоньян

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 143, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:08

2024-03-23T14:08

2024-03-23T16:27

крокус

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

брянская область

украина

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 143, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Жертв уже больше, чем в "Норд-Осте". 143 человека. Ох, упокой, Господи", — говорится в публикации.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указаны имена 41 погибшего. В больницы попали более ста человек, погибли трое детей.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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