https://ria.ru/20240323/terakt-1935271518.html

ЦИК выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокусе"

ЦИК выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

ЦИК выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокусе"

Центральная избирательная комиссия РФ в Telegram-канале принесла соболезнования семьям погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:56

2024-03-23T13:56

2024-03-23T14:02

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в Telegram-канале принесла соболезнования семьям погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". "Сложно передать боль и скорбь в наших сердцах в связи с трагедией в концертном зале "Крокус"... Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким трагически погибших в результате этого чудовищного теракта", — говорится в сообщении ЦИК РФ. "Разделяя это всеобщее горе, скорбим вместе со всей страной по всем погибшим... Царствие небесное тем, кто ушел", — отмечается в сообщении. Также комиссия пожелала скорейшего полного выздоровления пострадавшим. "Пусть самая страшная земная и небесная кара настигнет всех нелюдей, кто задумал, организовал и осуществил это дьявольское бесчеловечное преступление... Никакой пощады террористам. Мы вместе, мы справимся", - говорится из публикации. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)