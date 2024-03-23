ЦИК выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в Telegram-канале принесла соболезнования семьям погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". "Сложно передать боль и скорбь в наших сердцах в связи с трагедией в концертном зале "Крокус"... Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким трагически погибших в результате этого чудовищного теракта", — говорится в сообщении ЦИК РФ. "Разделяя это всеобщее горе, скорбим вместе со всей страной по всем погибшим... Царствие небесное тем, кто ушел", — отмечается в сообщении. Также комиссия пожелала скорейшего полного выздоровления пострадавшим. "Пусть самая страшная земная и небесная кара настигнет всех нелюдей, кто задумал, организовал и осуществил это дьявольское бесчеловечное преступление... Никакой пощады террористам. Мы вместе, мы справимся", - говорится из публикации. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в Telegram-канале принесла соболезнования семьям погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
"Сложно передать боль и скорбь в наших сердцах в связи с трагедией в концертном зале "Крокус"... Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким трагически погибших в результате этого чудовищного теракта", — говорится в сообщении ЦИК РФ.
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"Разделяя это всеобщее горе, скорбим вместе со всей страной по всем погибшим... Царствие небесное тем, кто ушел", — отмечается в сообщении.
Также комиссия пожелала скорейшего полного выздоровления пострадавшим.
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"Пусть самая страшная земная и небесная кара настигнет всех нелюдей, кто задумал, организовал и осуществил это дьявольское бесчеловечное преступление... Никакой пощады террористам. Мы вместе, мы справимся", - говорится из публикации.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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