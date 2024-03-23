https://ria.ru/20240323/terakt-1935269614.html

Жители Германии несут цветы к посольству и консульству России

Жители Германии несут цветы к посольству и консульству России - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Германии несут цветы к посольству и консульству России

Жители Германии в субботу утром несут цветы и свечи в знак траура к посольству России в Берлине и зданию консульства РФ в Бонне после теракта в Подмосковье,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:48

2024-03-23T13:48

2024-03-23T13:48

теракт в "крокус сити холле"

россия

германия

брянская область

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Жители Германии в субботу утром несут цветы и свечи в знак траура к посольству России в Берлине и зданию консульства РФ в Бонне после теракта в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства. Жители Берлина и Бонна в субботу с утра начали приносить цветы и свечи к зданиям российских дипведомств. Также российская сторона получает тысячи сообщений с соболезнованиями в своих аккаунтах в соцсетях. Так, в соцсети Х под постом посольства РФ о трауре в связи с трагедией пользователи выражают свое сочувствие на немецком, русском и других языках. Так, пользователь под ником Freigeist на немецком пишет: "Дорогой российский народ, с глубокой скорбью и печалью мы узнали о страшном теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Наши мысли и молитвы с родными и близкими погибших и пострадавших, которые пытаются восстановиться в это трудное время". "Примите мои искренние соболезнования. Пусть преступники будут быстро пойманы", - написал на немецком пользователь под ником MarcyBoy. "Мои искренние и сердечные соболезнования российскому народу, особенно семьям погибших. Мои мысли и молитвы с вами. Желаю раненым скорейшего и полного выздоровления", - написала на немецком пользователь Kathrin P. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935244009.html

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германия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, брянская область, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире