Жители Германии несут цветы к посольству и консульству России

БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Жители Германии в субботу утром несут цветы и свечи в знак траура к посольству России в Берлине и зданию консульства РФ в Бонне после теракта в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства. Жители Берлина и Бонна в субботу с утра начали приносить цветы и свечи к зданиям российских дипведомств. Также российская сторона получает тысячи сообщений с соболезнованиями в своих аккаунтах в соцсетях. Так, в соцсети Х под постом посольства РФ о трауре в связи с трагедией пользователи выражают свое сочувствие на немецком, русском и других языках. Так, пользователь под ником Freigeist на немецком пишет: "Дорогой российский народ, с глубокой скорбью и печалью мы узнали о страшном теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Наши мысли и молитвы с родными и близкими погибших и пострадавших, которые пытаются восстановиться в это трудное время". "Примите мои искренние соболезнования. Пусть преступники будут быстро пойманы", - написал на немецком пользователь под ником MarcyBoy. "Мои искренние и сердечные соболезнования российскому народу, особенно семьям погибших. Мои мысли и молитвы с вами. Желаю раненым скорейшего и полного выздоровления", - написала на немецком пользователь Kathrin P. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Жители Германии в субботу утром несут цветы и свечи в знак траура к посольству России в Берлине и зданию консульства РФ в Бонне после теракта в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства.
Жители Берлина и Бонна в субботу с утра начали приносить цветы и свечи к зданиям российских дипведомств. Также российская сторона получает тысячи сообщений с соболезнованиями в своих аккаунтах в соцсетях.
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Так, в соцсети Х под постом посольства РФ о трауре в связи с трагедией пользователи выражают свое сочувствие на немецком, русском и других языках. Так, пользователь под ником Freigeist на немецком пишет: "Дорогой российский народ, с глубокой скорбью и печалью мы узнали о страшном теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Наши мысли и молитвы с родными и близкими погибших и пострадавших, которые пытаются восстановиться в это трудное время".
"Примите мои искренние соболезнования. Пусть преступники будут быстро пойманы", - написал на немецком пользователь под ником MarcyBoy. "Мои искренние и сердечные соболезнования российскому народу, особенно семьям погибших. Мои мысли и молитвы с вами. Желаю раненым скорейшего и полного выздоровления", - написала на немецком пользователь Kathrin P.
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ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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