https://ria.ru/20240323/terakt-1935268741.html

Воробьев рассказал, сколько продлятся работы по разбору завалов в "Крокусе"

Воробьев рассказал, сколько продлятся работы по разбору завалов в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Воробьев рассказал, сколько продлятся работы по разбору завалов в "Крокусе"

Спасатели продолжают разбирать завалы в подмосковном "Крокус сити холле", где накануне произошел теракт, работы продолжатся еще минимум несколько суток, заявил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:45

2024-03-23T13:45

2024-03-23T14:07

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

андрей воробьев

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели продолжают разбирать завалы в подмосковном "Крокус сити холле", где накануне произошел теракт, работы продолжатся еще минимум несколько суток, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. "Спасатели работают на месте трагедии в "Крокусе" круглосуточно - продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники... Работы продолжатся еще минимум несколько суток", - написал губернатор. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области - о помощи пострадавшим

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, андрей воробьев, крокус сити холл, московская область (подмосковье)