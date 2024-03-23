https://ria.ru/20240323/terakt-1935268247.html

Симоньян сравнила теракт в "Крокусе" с трагедией на Дубровке

Симоньян сравнила теракт в "Крокусе" с трагедией на Дубровке - РИА Новости, 23.03.2024

Симоньян сравнила теракт в "Крокусе" с трагедией на Дубровке

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян констатировала, что число жертв теракта в "Крокус сити холе" в Красногорске приближается РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:44

2024-03-23T13:44

2024-03-23T16:12

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

россия

владимир путин

маргарита симоньян

мовсар бараев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян констатировала, что число жертв теракта в "Крокус сити холе" в Красногорске приближается к количеству погибших в результате трагедии 2002 года с захватом террористами заложников на спектакле "Норд-Ост" в Москве. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. "Количество жертв приближается к "Норд-Осту" и с большой вероятностью его превысит. Упокой, Господь, души убиенных рабов твоих", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Во время теракта на спектакле "Норд-Ост" группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей в Театральном центре на Дубровке. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека). Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего в "Крокус сити холле", сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20221026/nord-ost-1826849709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, москва, россия, владимир путин, маргарита симоньян, мовсар бараев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл