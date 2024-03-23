https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"

Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса" - РИА Новости, 23.03.2024

Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"

Задержанный по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" заявил, что прилетел из Турции четвертого марта, видео допроса опубликовала главный... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:23

2024-03-23T13:23

2024-03-23T19:51

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

турция

московская область (подмосковье)

брянская область

украина

маргарита симоньян

александр бортников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935267811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bea9ad2b1228bd5ccb9991da82f03612.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" заявил, что прилетел из Турции четвертого марта, видео допроса опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Там (в Турции. — Прим. ред.) <...> документы закончились, здесь границу пересек", — сообщил подозреваемый.Задержанный рассказал, что кураторы связались с ним месяц назад через Telegram и предоставили оружие. Ему дали задание убивать всех людей в зале и предложили за это около миллиона рублей. Фигурант добавил, что пошел на преступление после разговора с "помощником проповедника".На опубликованных кадрах он назвал свое имя, которое звучит схоже с Фариддун Шамсутдин, а также дату рождения — 17 сентября 1998-го.Симоньян также выложила видео с допросом еще одного подозреваемого в совершении теракта."А вот главарь упырей. Этого вы еще не видели", — написала главред.На записи преступник говорит по-таджикски, его слова переводят за кадром.По словам задержанного, они жили в хостеле "в Дмитровке на трассе", купили машину, "хотели работать в такси". Среди людей, с которым он общался, называет имена, звучащие как "Абдулло" и "Мухаммад".Позднее в Telegram-каналах появилось видео с допросом третьего подозреваемого."Раджаб Ализаде. Где-то на дорогу <...> Здесь", — ответил он на плохом русском языке на вопрос, куда они с подельниками сбросили оружие.При этом уточнить, где именно, террорист не смог, переадресовывая вопрос "своим друзьям", которые "лучше знают". По его словам, в Брянскую область они приехали уже без автоматов.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

турция

московская область (подмосковье)

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 2024-03-23T13:23 true PT3M00S

Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" 2024-03-23T13:23 true PT4M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, турция, московская область (подмосковье), брянская область, украина, маргарита симоньян, александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)