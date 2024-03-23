Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" заявил, что прилетел из Турции четвертого марта, видео допроса опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Там (в Турции. — Прим. ред.) <...> документы закончились, здесь границу пересек", — сообщил подозреваемый.Задержанный рассказал, что кураторы связались с ним месяц назад через Telegram и предоставили оружие. Ему дали задание убивать всех людей в зале и предложили за это около миллиона рублей. Фигурант добавил, что пошел на преступление после разговора с "помощником проповедника".На опубликованных кадрах он назвал свое имя, которое звучит схоже с Фариддун Шамсутдин, а также дату рождения — 17 сентября 1998-го.Симоньян также выложила видео с допросом еще одного подозреваемого в совершении теракта."А вот главарь упырей. Этого вы еще не видели", — написала главред.На записи преступник говорит по-таджикски, его слова переводят за кадром.По словам задержанного, они жили в хостеле "в Дмитровке на трассе", купили машину, "хотели работать в такси". Среди людей, с которым он общался, называет имена, звучащие как "Абдулло" и "Мухаммад".Позднее в Telegram-каналах появилось видео с допросом третьего подозреваемого."Раджаб Ализаде. Где-то на дорогу <...> Здесь", — ответил он на плохом русском языке на вопрос, куда они с подельниками сбросили оружие.При этом уточнить, где именно, террорист не смог, переадресовывая вопрос "своим друзьям", которые "лучше знают". По его словам, в Брянскую область они приехали уже без автоматов.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
происшествия, турция, московская область (подмосковье), брянская область, украина, маргарита симоньян, александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Турция, Московская область (Подмосковье), Брянская область, Украина, Маргарита Симоньян, Александр Бортников, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
Опубликованы видео допросов задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" заявил, что прилетел из Турции четвертого марта, видео допроса опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Там (в Турции. — Прим. ред.) <...> документы закончились, здесь границу пересек", — сообщил подозреваемый.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Задержанный рассказал, что кураторы связались с ним месяц назад через Telegram и предоставили оружие. Ему дали задание убивать всех людей в зале и предложили за это около миллиона рублей. Фигурант добавил, что пошел на преступление после разговора с "помощником проповедника".
На опубликованных кадрах он назвал свое имя, которое звучит схоже с Фариддун Шамсутдин, а также дату рождения — 17 сентября 1998-го.
Симоньян также выложила видео с допросом еще одного подозреваемого в совершении теракта.
"А вот главарь упырей. Этого вы еще не видели", — написала главред.
На записи преступник говорит по-таджикски, его слова переводят за кадром.
По словам задержанного, они жили в хостеле "в Дмитровке на трассе", купили машину, "хотели работать в такси". Среди людей, с которым он общался, называет имена, звучащие как "Абдулло" и "Мухаммад".
Позднее в Telegram-каналах появилось видео с допросом третьего подозреваемого.
"Раджаб Ализаде. Где-то на дорогу <...> Здесь", — ответил он на плохом русском языке на вопрос, куда они с подельниками сбросили оружие.
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
Вчера, 16:37
При этом уточнить, где именно, террорист не смог, переадресовывая вопрос "своим друзьям", которые "лучше знают". По его словам, в Брянскую область они приехали уже без автоматов.
Представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные — иностранные граждане. Миграционные подразделения ведомства во взаимодействии с ФСБ проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из преступников на территории России, устанавливают адреса фактического проживания.
В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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