https://ria.ru/20240323/terakt-1935262683.html

Очевидцы рассказали, как террористы в "Крокусе" стреляли людям в спины

Очевидцы рассказали, как террористы в "Крокусе" стреляли людям в спины - РИА Новости, 23.03.2024

Очевидцы рассказали, как террористы в "Крокусе" стреляли людям в спины

Посетительницы концерта в подмосковном "Крокус сити холле" рассказали РИА Новости, что террористы стреляли людям в спину, когда те убегали из зала, а также о... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:21

2024-03-23T13:21

2024-03-23T17:34

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Посетительницы концерта в подмосковном "Крокус сити холле" рассказали РИА Новости, что террористы стреляли людям в спину, когда те убегали из зала, а также о том, что убегавшие от преступников не могли сразу выбраться из здания из-за заблокированных дверей в одном из выходов. "Мы сидели в зале, места на балконе, концерт должен был уже начаться, как мы услышали хлопки - сначала вдали, потом все ближе и ближе. Люди побежали прямо к сцене, а мы упали между рядов и закрыли головы. Кто-то из мужчин выкрикнул, чтобы мы двигались в сторону выхода… И толпа понесла", - рассказала Ирина, которая пришла на концерт с друзьями. "В зале они кричали: "Лежать! Лежать!", а в холле раздавались крики "Стоять!" и выстрелы за спиной, стреляли в спины", - сообщила она. Еще одна очевидица добавила, что террористы "были без масок, в черных шапочках и камуфляжных костюмах…, и вечно стреляющие автоматы". "Кричали. Стреляли в спины и кричали: "Всем лежать, всем не двигаться". Не знаю, как нам удалось выбраться, мы сидели не очень далеко от двери, благо дверь была открыта", - рассказала она о произошедшем. По словам ее подруги, которая задержалась на улице на пару минут, не успела она зайти в зал, как увидела бегущих людей. "Мы побежали с ними. Дверь на выход была заблокирована, мужчины взламывали", - сказала она. Еще один очевидец прислал РИА Новости видео момента эвакуации. На видео посетители "Крокус сити холла" не могут открыть некоторые двери. Когда люди оказались на улице, побежали по мосту: "добежали до кафе, откуда к нам вышли с предложением напоить чаем", поделилась Ирина историей. По ее словам, незнакомые люди, увидев их, предлагали свою помощь – звали к себе домой погреться или предлагали подвезти до дома. "Мужчина по имени Игорь предложил нам помощь, сходил за машиной и бесплатно довез нас до дома", - добавила она. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T13:21 true PT0M33S

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происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл