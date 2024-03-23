https://ria.ru/20240323/terakt-1935262372.html

Власти ЮАР осудили теракт в "Крокус сити холле"

Власти ЮАР осудили теракт в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Власти ЮАР осудили теракт в "Крокус сити холле"

Правительство ЮАР осуждает теракт в "Крокус сити холле" и выражает соболезнования семьям погибших, заявил представитель южноафриканского МИД Клейсон Моньела. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:21

2024-03-23T13:21

2024-03-23T13:21

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

москва

дмитрий песков

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Правительство ЮАР осуждает теракт в "Крокус сити холле" и выражает соболезнования семьям погибших, заявил представитель южноафриканского МИД Клейсон Моньела. "Правительство ЮАР осуждает этот и все другие террористические акты, мы верим, что терроризм в любом виде и форме и по любой причине не должен существовать в нашем обществе… Мы хотели бы выразить соболезнования правительству России, семьям жертв и пожелать скорейшего выздоровления раненым", - сказал Моньела в заявлении для прессы. По его словам, все сотрудники посольства ЮАР в Москве в порядке. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, москва, дмитрий песков, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире