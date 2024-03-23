https://ria.ru/20240323/terakt-1935261665.html

Симоньян объяснила, почему Запад назвал ИГ* исполнителем атаки на "Крокус"

Симоньян объяснила, почему Запад назвал ИГ* исполнителем атаки на "Крокус" - РИА Новости, 23.03.2024

Симоньян объяснила, почему Запад назвал ИГ* исполнителем атаки на "Крокус"

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram-канале, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:19

2024-03-23T13:19

2024-03-23T14:03

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram-канале, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокусе" похожи на сторонников ИГИЛ* (ИГ*, Исламское государство*), поэтому "стали скармливать эту версию"."Западные спецслужбы еще вчера знали, что исполнители похожи на ИГИЛ*. Потому и стали скармливать эту версию. Еще раз. Они знали, кто исполнители. До задержания. Это прямое участие", - написала Симоньян.Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила РИА Новости, что США якобы в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в "Крокусе"; Захарова задалась вопросом, "на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.* Террористическая организация, запрещенная на территории России Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл