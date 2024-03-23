https://ria.ru/20240323/terakt-1935258495.html

Число жертв теракта в "Крокусе" будет расти значительно, заявил Воробьев

Число жертв теракта в "Крокусе" будет расти значительно, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.03.2024

Число жертв теракта в "Крокусе" будет расти значительно, заявил Воробьев

Количество жертв после теракта в "Крокус сити холле" будет расти значительно, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:08

2024-03-23T13:08

2024-03-23T13:30

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

андрей воробьев

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Количество жертв после теракта в "Крокус сити холле" будет расти значительно, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Что касается погибших. Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно", - сказал Воробьев, объяснив это тем, что сейчас начались работы по разбору завалов в "Крокусе".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, андрей воробьев, крокус сити холл, московская область (подмосковье)