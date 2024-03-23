https://ria.ru/20240323/terakt-1935258314.html

Группа "Пикник" выразила соболезнования родным погибших в "Крокусе"

Группа "Пикник" выразила соболезнования родным погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Группа "Пикник" выразила соболезнования родным погибших в "Крокусе"

Музыканты группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в "Крокус сити холле", выразили соболезнования родным и близким погибших в теракте в официальной... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:07

2024-03-23T13:07

2024-03-23T13:07

теракт в "крокус сити холле"

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пикник

культура

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Музыканты группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в "Крокус сити холле", выразили соболезнования родным и близким погибших в теракте в официальной группе во "ВКонтакте". "Вся команда "Пикника" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении, опубликованном. По последним данным СК РФ, при теракте погибли 115 человек, поиски продолжаются. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Как заявляли в ЦОС ФСБ, задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пикник, культура