https://ria.ru/20240323/terakt-1935254599.html

Число погибших в "Крокусе" выросло до 115

Число погибших в "Крокусе" выросло до 115 - РИА Новости, 23.03.2024

Число погибших в "Крокусе" выросло до 115

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 115, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:53

2024-03-23T12:53

2024-03-23T13:57

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

происшествия

брянская область

украина

александр бортников

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 115, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", — говорится в публикации.По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был состояться концерт группы "Пикник". Сообщалось, что в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В результате начался пожар. Минздрав Подмосковья опубликовал список, где числится 41 погибший. В больницы доставили 121 человека, погибли трое детей.СК возбудил уголовное дело о теракте. На месте ЧП работают сотрудники силовых структур.Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. Они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на украинской стороне и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Их этапируют в Москву, идет поиск пособников. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

брянская область

украина

красногорск

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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия, брянская область, украина, александр бортников, владимир путин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красногорск