https://ria.ru/20240323/terakt-1935253312.html

В Подмосковье люди сдают кровь для пострадавших при теракте

В Подмосковье люди сдают кровь для пострадавших при теракте - РИА Новости, 23.03.2024

В Подмосковье люди сдают кровь для пострадавших при теракте

В Московском областном центре переливания крови сформировалась двухчасовая очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:48

2024-03-23T12:48

2024-03-23T13:20

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

брянская область

москва

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Московском областном центре переливания крови сформировалась двухчасовая очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. В Московском областном центре переливания крови на улице Металлургов, д. 37А сформировалась очередь, люди сдают кровь для пострадавших в Красногорске. В очереди приходится простоять около двух часов, сказала агентству одна из доноров. В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 115 человек. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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брянская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), брянская область, москва, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), александр бортников, украина, крокус сити холл