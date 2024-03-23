Украина наиболее заинтересована в теракте в "Крокусе", заявил Картаполов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в "Крокус сити холле", если информация об украинском следе подтвердится, должен последовать внятный ответ на поле боя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "В этом нет ничего удивительного, потому что, естественно, главным заинтересованным скорее всего могла быть Украина и ее покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь. Но сейчас самое главное, чтобы был достойный, внятный, конкретный и понятный им ответ, не теоретический, а все на поле боя", - сказал Картаполов. На вопрос о возможных законодательных изменениях после теракта, депутат отметил, что на сегодня в России достаточно жесткие законы, но совместно с комитетом ГД по безопасности могут быть подготовлены новые законодательные предложения. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в "Крокус сити холле", если информация об украинском следе подтвердится, должен последовать внятный ответ на поле боя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"В этом нет ничего удивительного, потому что, естественно, главным заинтересованным скорее всего могла быть Украина и ее покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь. Но сейчас самое главное, чтобы был достойный, внятный, конкретный и понятный им ответ, не теоретический, а все на поле боя", - сказал Картаполов.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
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На вопрос о возможных законодательных изменениях после теракта, депутат отметил, что на сегодня в России достаточно жесткие законы, но совместно с комитетом ГД по безопасности могут быть подготовлены новые законодательные предложения.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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