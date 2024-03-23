https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам

Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам - РИА Новости, 23.03.2024

Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам

Наверное, мы должны были быть к этому готовы — чисто террористические, абсолютно лишенные военного смысла обстрелы Белгородской области говорят сами за себя. Но РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:37

2024-03-23T12:37

2024-03-23T13:02

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

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Наверное, мы должны были быть к этому готовы — чисто террористические, абсолютно лишенные военного смысла обстрелы Белгородской области говорят сами за себя. Но мы оказались все-таки не готовы. И проблема вовсе не в расслабленности нашего общества, подзабывшего террористический кошмар уже двадцатилетней давности.Дело в том, что мы продолжаем верить, что у наших противников есть совесть, моральные ограничения и представления о границах, которые нельзя переступать. Речь, разумеется, не о исполнителях, и тут не так важно, кто именно устроил бойню в "Крокус Сити Холле" — украинцы, исламисты или еще какие радикалы. Хотя, с учетом поступающей информации, что террористы рвались к границе с Украиной, понятно, где искать корни террористической атаки, вне зависимости от происхождения исполнителей.В любом случае следствие разберется и в исполнителях, и в организаторах чудовищного преступления. Однако не менее важны заказчики, а те находятся куда западнее.Недавно Владимир Путин рассказал в интервью, как в нулевых на самом высоком уровне пытался достучаться до Вашингтона, предоставив тогдашнему президенту США Джорджу Бушу — младшему доказательства, что американские спецслужбы курируют и поддерживают откровенных террористов на Северном Кавказе. Результата это, разумеется, не дало.Показательно, что президент рассказал об этом только сейчас. Никакого толку обнародование подобной информации тогда бы не принесло — ему бы просто не поверили, а Москва стала бы объектом информационной войны, в том числе внутренней. На Россию полились бы обвинения во лжи, фальсификации и поклепе на лучезарных и гуманистично-демократичнейших западных партнеров.Впрочем, это то радикальное изменение, что произошло за два десятилетия: теперь наша страна — да и большая часть мира — не сомневается, кто на самом деле стоит за террористами, почему произошел теракт и почему он произошел именно сейчас.Запад терпит тяжелое поражение в своей войне против нашей страны — поражение военное, геополитическое, экономическое, которое грозит ему самому не просто некоторыми финансовыми издержками, а полной катастрофой с утратой всех привычных привилегий глобального лидерства. Причем как раз сейчас ситуация и на Украине, и в мире в целом оказалась настолько очевидно переломлена в пользу России, что это грозит противнику стремительным обрушением — не только на фронте, но и вообще.Именно поэтому в ход пошли террористические методы: украинские обстрелы мирного населения в приграничных территориях, а теперь и атака в "Крокус Сити Холле" как отчаянная попытка сломать наш народ, чтобы добиться своих целей.Исход этих усилий очевиден: враг обречен на провал. Подобные испытания только сильнее сплачивают нас, и гигантские очереди на станциях переливания крови в очередной раз это подтверждают.Но нам, российскому обществу, пора окончательно снимать розовые очки, вернее те осколки, которые еще остались. Против России ведут войну силы, у которых нет вообще никаких ограничений и тормозов, и они готовы на все — абсолютно на все — в стремлении удержать ускользающий из рук контроль над миром.У наших спецслужб и следствия сейчас много работы, ну а потом придет время политических решений.Много лет назад Путин сказал, что Россия будет делать с террористами, — и страна свое обещание выполняет. Она преследует тех, на чьих руках кровь наших граждан, десятилетиями и в любой точке мира.Однако очень хотелось бы, чтобы давнее обещание президента было расширено на заказчиков и вдохновителей террора — на конкретных джентльменов в дорогих костюмах, сидящих в комфортабельных офисах по обе стороны океана. Им тоже пора платить по счетам.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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