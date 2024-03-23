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Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:37 23.03.2024 (обновлено: 13:02 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам - РИА Новости, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Наверное, мы должны были быть к этому готовы — чисто террористические, абсолютно лишенные военного смысла обстрелы Белгородской области говорят сами за себя. Но РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T12:37
2024-03-23T13:02
теракт в "крокус сити холле"
россия
происшествия
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Наверное, мы должны были быть к этому готовы — чисто террористические, абсолютно лишенные военного смысла обстрелы Белгородской области говорят сами за себя. Но мы оказались все-таки не готовы. И проблема вовсе не в расслабленности нашего общества, подзабывшего террористический кошмар уже двадцатилетней давности.Дело в том, что мы продолжаем верить, что у наших противников есть совесть, моральные ограничения и представления о границах, которые нельзя переступать. Речь, разумеется, не о исполнителях, и тут не так важно, кто именно устроил бойню в "Крокус Сити Холле" — украинцы, исламисты или еще какие радикалы. Хотя, с учетом поступающей информации, что террористы рвались к границе с Украиной, понятно, где искать корни террористической атаки, вне зависимости от происхождения исполнителей.В любом случае следствие разберется и в исполнителях, и в организаторах чудовищного преступления. Однако не менее важны заказчики, а те находятся куда западнее.Недавно Владимир Путин рассказал в интервью, как в нулевых на самом высоком уровне пытался достучаться до Вашингтона, предоставив тогдашнему президенту США Джорджу Бушу — младшему доказательства, что американские спецслужбы курируют и поддерживают откровенных террористов на Северном Кавказе. Результата это, разумеется, не дало.Показательно, что президент рассказал об этом только сейчас. Никакого толку обнародование подобной информации тогда бы не принесло — ему бы просто не поверили, а Москва стала бы объектом информационной войны, в том числе внутренней. На Россию полились бы обвинения во лжи, фальсификации и поклепе на лучезарных и гуманистично-демократичнейших западных партнеров.Впрочем, это то радикальное изменение, что произошло за два десятилетия: теперь наша страна — да и большая часть мира — не сомневается, кто на самом деле стоит за террористами, почему произошел теракт и почему он произошел именно сейчас.Запад терпит тяжелое поражение в своей войне против нашей страны — поражение военное, геополитическое, экономическое, которое грозит ему самому не просто некоторыми финансовыми издержками, а полной катастрофой с утратой всех привычных привилегий глобального лидерства. Причем как раз сейчас ситуация и на Украине, и в мире в целом оказалась настолько очевидно переломлена в пользу России, что это грозит противнику стремительным обрушением — не только на фронте, но и вообще.Именно поэтому в ход пошли террористические методы: украинские обстрелы мирного населения в приграничных территориях, а теперь и атака в "Крокус Сити Холле" как отчаянная попытка сломать наш народ, чтобы добиться своих целей.Исход этих усилий очевиден: враг обречен на провал. Подобные испытания только сильнее сплачивают нас, и гигантские очереди на станциях переливания крови в очередной раз это подтверждают.Но нам, российскому обществу, пора окончательно снимать розовые очки, вернее те осколки, которые еще остались. Против России ведут войну силы, у которых нет вообще никаких ограничений и тормозов, и они готовы на все — абсолютно на все — в стремлении удержать ускользающий из рук контроль над миром.У наших спецслужб и следствия сейчас много работы, ну а потом придет время политических решений.Много лет назад Путин сказал, что Россия будет делать с террористами, — и страна свое обещание выполняет. Она преследует тех, на чьих руках кровь наших граждан, десятилетиями и в любой точке мира.Однако очень хотелось бы, чтобы давнее обещание президента было расширено на заказчиков и вдохновителей террора — на конкретных джентльменов в дорогих костюмах, сидящих в комфортабельных офисах по обе стороны океана. Им тоже пора платить по счетам.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Ирина Алкснис
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россия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Происшествия

Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Наверное, мы должны были быть к этому готовы — чисто террористические, абсолютно лишенные военного смысла обстрелы Белгородской области говорят сами за себя. Но мы оказались все-таки не готовы. И проблема вовсе не в расслабленности нашего общества, подзабывшего террористический кошмар уже двадцатилетней давности.
Дело в том, что мы продолжаем верить, что у наших противников есть совесть, моральные ограничения и представления о границах, которые нельзя переступать. Речь, разумеется, не о исполнителях, и тут не так важно, кто именно устроил бойню в "Крокус Сити Холле" — украинцы, исламисты или еще какие радикалы. Хотя, с учетом поступающей информации, что террористы рвались к границе с Украиной, понятно, где искать корни террористической атаки, вне зависимости от происхождения исполнителей.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
В любом случае следствие разберется и в исполнителях, и в организаторах чудовищного преступления. Однако не менее важны заказчики, а те находятся куда западнее.
Недавно Владимир Путин рассказал в интервью, как в нулевых на самом высоком уровне пытался достучаться до Вашингтона, предоставив тогдашнему президенту США Джорджу Бушу — младшему доказательства, что американские спецслужбы курируют и поддерживают откровенных террористов на Северном Кавказе. Результата это, разумеется, не дало.
Показательно, что президент рассказал об этом только сейчас. Никакого толку обнародование подобной информации тогда бы не принесло — ему бы просто не поверили, а Москва стала бы объектом информационной войны, в том числе внутренней. На Россию полились бы обвинения во лжи, фальсификации и поклепе на лучезарных и гуманистично-демократичнейших западных партнеров.
Впрочем, это то радикальное изменение, что произошло за два десятилетия: теперь наша страна — да и большая часть мира — не сомневается, кто на самом деле стоит за террористами, почему произошел теракт и почему он произошел именно сейчас.
Запад терпит тяжелое поражение в своей войне против нашей страны — поражение военное, геополитическое, экономическое, которое грозит ему самому не просто некоторыми финансовыми издержками, а полной катастрофой с утратой всех привычных привилегий глобального лидерства. Причем как раз сейчас ситуация и на Украине, и в мире в целом оказалась настолько очевидно переломлена в пользу России, что это грозит противнику стремительным обрушением — не только на фронте, но и вообще.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Именно поэтому в ход пошли террористические методы: украинские обстрелы мирного населения в приграничных территориях, а теперь и атака в "Крокус Сити Холле" как отчаянная попытка сломать наш народ, чтобы добиться своих целей.
Исход этих усилий очевиден: враг обречен на провал. Подобные испытания только сильнее сплачивают нас, и гигантские очереди на станциях переливания крови в очередной раз это подтверждают.
Но нам, российскому обществу, пора окончательно снимать розовые очки, вернее те осколки, которые еще остались. Против России ведут войну силы, у которых нет вообще никаких ограничений и тормозов, и они готовы на все — абсолютно на все — в стремлении удержать ускользающий из рук контроль над миром.
У наших спецслужб и следствия сейчас много работы, ну а потом придет время политических решений.
Много лет назад Путин сказал, что Россия будет делать с террористами, — и страна свое обещание выполняет. Она преследует тех, на чьих руках кровь наших граждан, десятилетиями и в любой точке мира.
Однако очень хотелось бы, чтобы давнее обещание президента было расширено на заказчиков и вдохновителей террора — на конкретных джентльменов в дорогих костюмах, сидящих в комфортабельных офисах по обе стороны океана. Им тоже пора платить по счетам.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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