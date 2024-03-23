https://ria.ru/20240323/terakt-1935243135.html

МИД Сингапура осудил теракт в Подмосковье

МИД Сингапура осудил теракт в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Сингапура осудил теракт в Подмосковье

Сингапур решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и назвал его "суровым напоминанием об угрозе терроризма", следует из заявления МИД... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:11

2024-03-23T12:11

2024-03-23T12:11

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Сингапур решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и назвал его "суровым напоминанием об угрозе терроризма", следует из заявления МИД страны. "Сингапур решительно осуждает террористический акт, произошедший в "Крокус сити холле" в Московской области в России. Это нападение является суровым напоминанием об угрозе, которую терроризм продолжает представлять для всех стран. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении, опубликованным на сайте МИД страны. Ведомство также посоветовало сингапурцам отложить все несущественные поездки в Россию. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире