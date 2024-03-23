https://ria.ru/20240323/terakt-1935240837.html

Симоньян: подозреваемые в теракте в "Крокусе" не доехали 100 км до границы

Симоньян: подозреваемые в теракте в "Крокусе" не доехали 100 км до границы - РИА Новости, 23.03.2024

Симоньян: подозреваемые в теракте в "Крокусе" не доехали 100 км до границы

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что подозреваемые в теракте в "Крокусе" не доехали 100 РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:05

2024-03-23T12:05

2024-03-23T12:50

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

маргарита симоньян

крокус сити холл

брянская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что подозреваемые в теракте в "Крокусе" не доехали 100 километров до украинской границы."Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, - поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно", - написала она.Она отметила, что "уже понятно, что все было срежиссировано небратьями"."Найти в чатиках исполнителей - дело плевое. А дальше вопрос: пес в вышиванке сорвался с цепи или ему дали такую команду? В любом случае, виноват дрессировщик", - добавила Симоньян.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

брянская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, маргарита симоньян, крокус сити холл, брянская область, московская область (подмосковье)