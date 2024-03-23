https://ria.ru/20240323/terakt-1935238709.html

Жители Петербурга почтили память погибших в теракте в "Крокусе"

Жители Петербурга почтили память погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Петербурга почтили память погибших в теракте в "Крокусе"

В разных районах Санкт-Петербурга возникли стихийные мемориалы, жители города несут цветы в память о погибших при теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:06

2024-03-23T12:06

2024-03-23T12:06

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

александр беглов

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. В разных районах Санкт-Петербурга возникли стихийные мемориалы, жители города несут цветы в память о погибших при теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале. "Стихийные мемориалы возникли в разных районах города. Горожане несут цветы к районным администрациям, на Стрелку Васильевского острова, к зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте", - написал он. Ранее Беглов сообщил, что в знак скорби по погибшим в теракте в Московской области приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным собранием, Невской ратушей и другими госучреждениями. Губернатор напомнил, что решением оперативного штаба 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки. Также по решению оперативного штаба приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, александр беглов, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)