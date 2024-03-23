https://ria.ru/20240323/terakt-1935237761.html

Террористы, атаковавшие "Крокус", этапируются в Москву

Террористы, атаковавшие "Крокус", этапируются в Москву - РИА Новости, 23.03.2024

Террористы, атаковавшие "Крокус", этапируются в Москву

Задержанные в Брянской области террористы, совершившие атаку в "Крокус сити холле", этапируются в Москву, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:57

2024-03-23T11:57

2024-03-23T12:18

теракт в "крокус сити холле"

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Задержанные в Брянской области террористы, совершившие атаку в "Крокус сити холле", этапируются в Москву, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "В настоящее время они этапируются в Москву", - говорится в сообщении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://radiosputnik.ru/20240323/terakt-1935184437.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл