Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим при теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская адвокатура бесплатно предоставит юридическую помощь всем пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). В акции примут участие адвокатские палаты Москвы и Подмосковья, обратиться за помощью могут как пострадавшие и их семьи, так и другие люди, которым требуется юридическая помощь в связи с терактом. Президент ФПА Светлана Володина выразила соболезнование всем, кого затронули произошедшие накануне трагические события. "Адвокаты не могут остаться в стороне этой ужасной трагедии. Мы знаем, что пострадавшие в таких ситуациях люди очень нуждаются в квалифицированной юридической помощи. Каждому обратившемуся мы поможем на самом высоком профессиональном уровне", — сказала она РИА Новости. Стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу. По последним данным СК, погибли 93 человека, но, как отметили в ведомстве, это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская адвокатура бесплатно предоставит юридическую помощь всем пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА).
В акции примут участие адвокатские палаты Москвы и Подмосковья, обратиться за помощью могут как пострадавшие и их семьи, так и другие люди, которым требуется юридическая помощь в связи с терактом.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Президент ФПА Светлана Володина выразила соболезнование всем, кого затронули произошедшие накануне трагические события.
"Адвокаты не могут остаться в стороне этой ужасной трагедии. Мы знаем, что пострадавшие в таких ситуациях люди очень нуждаются в квалифицированной юридической помощи. Каждому обратившемуся мы поможем на самом высоком профессиональном уровне", — сказала она РИА Новости.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу. По последним данным СК, погибли 93 человека, но, как отметили в ведомстве, это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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