https://ria.ru/20240323/terakt-1935237589.html

Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Российская адвокатура бесплатно предоставит юридическую помощь всем пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:56

2024-03-23T11:56

2024-03-23T12:43

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская адвокатура бесплатно предоставит юридическую помощь всем пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). В акции примут участие адвокатские палаты Москвы и Подмосковья, обратиться за помощью могут как пострадавшие и их семьи, так и другие люди, которым требуется юридическая помощь в связи с терактом. Президент ФПА Светлана Володина выразила соболезнование всем, кого затронули произошедшие накануне трагические события. "Адвокаты не могут остаться в стороне этой ужасной трагедии. Мы знаем, что пострадавшие в таких ситуациях люди очень нуждаются в квалифицированной юридической помощи. Каждому обратившемуся мы поможем на самом высоком профессиональном уровне", — сказала она РИА Новости. Стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу. По последним данным СК, погибли 93 человека, но, как отметили в ведомстве, это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, крокус сити холл