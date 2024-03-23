https://ria.ru/20240323/terakt-1935236432.html

Задержанные террористы имели контакты на украинской стороне

Задержанные террористы имели контакты на украинской стороне - РИА Новости, 23.03.2024

Задержанные террористы имели контакты на украинской стороне

После теракта в "Крокус Сити Холле" террористы намеревались перейти границу России и Украины, у них были соответствующие контакты на украинской стороне,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:52

2024-03-23T11:52

2024-03-23T13:44

теракт в "крокус сити холле"

фсб

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

украина

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. После теракта в "Крокус Сити Холле" террористы намеревались перейти границу России и Украины, у них были соответствующие контакты на украинской стороне, сообщили в ФСБ РФ."После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что теракт был тщательно спланирован, а оружие было заранее приготовлено в тайнике.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 115 человек. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Следователи возбудили уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, руководитель МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://radiosputnik.ru/20240323/terakt-1935184437.html

московская область (подмосковье)

украина

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фсб, крокус сити холл, московская область (подмосковье), украина, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус