https://ria.ru/20240323/terakt-1935232656.html

Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной

Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной - РИА Новости, 23.03.2024

Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной

Четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" задержали недалеко от границы с Украиной, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:37

2024-03-23T11:37

2024-03-23T14:29

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

украина

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" задержали недалеко от границы с Украиной, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", — говорится в публикации.По данным ФСБ, после совершения теракта четверо подозреваемых пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Преступники имели контакты на Украине. Террористы использовали заранее приготовленное оружие в тайнике. Следователи приступили к работе с ними.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, отметила, что подозреваемые не доехали до границы сто километров.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 143 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Сообщалось, что всего задержаны 11 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, маргарита симоньян, московская область (подмосковье)