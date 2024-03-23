https://ria.ru/20240323/terakt-1935231463.html

В Петербурге приспустили флаги над госучреждениями

В Петербурге приспустили флаги над госучреждениями - РИА Новости, 23.03.2024

В Петербурге приспустили флаги над госучреждениями

В знак скорби по погибшим в теракте в Московской области в Санкт-Петербурге приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным собранием и другими... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:33

2024-03-23T11:33

2024-03-23T11:41

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

александр беглов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. В знак скорби по погибшим в теракте в Московской области в Санкт-Петербурге приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным собранием и другими госучреждениями, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. "В знак скорби по погибшим в теракте в Московской области приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным собранием, Невской ратушей и другими госучреждениями", - написал он. Беглов напомнил, что решением оперативного штаба 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки. Также по решению оперативного штаба приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/peterburg-1935128788.html

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московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, александр беглов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия