https://ria.ru/20240323/terakt-1935227890.html

Пензенские власти отменили все массовые мероприятия

Пензенские власти отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

Пензенские власти отменили все массовые мероприятия

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" отменил все культурно-массовые мероприятия в регионе и на два... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:21

2024-03-23T11:21

2024-03-23T11:21

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

олег мельниченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/30/1509543012_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fc2d319f9fe2a7d611dfce00dd4b5d97.jpg

САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" отменил все культурно-массовые мероприятия в регионе и на два дня объявил траур по погибшим, следует из распоряжения главы региона, опубликованного правительством региона в Telegram-канале. "С 23.03.2024 с 00.00 часов до 25.03.2024 до 00.00 часов на территории Пензенской области... запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и иных развлекательных мероприятий; приостановить деятельность ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых заведений и иных аналогичных объектов; приспустить флаги в знак траура до половины высоты мачты (флагштока)", - говорится в документе. Мельниченко в Telegram-канале отметил, что поручил ввести дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и выразил соболезнования погибшим в "Крокус сити холле". "Усилить меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Соболезную родным погибших, желаю здоровья раненым и пострадавшим. Пензенцы, как и все россияне, разделяют сейчас боль москвичей. Уверен, что исполнители и организаторы этого бесчеловечного убийства получат по заслугам", - написал он. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), олег мельниченко, общество