https://ria.ru/20240323/terakt-1935226716.html

Источник рассказал об информации США о подготовке теракта в Москве

Источник рассказал об информации США о подготовке теракта в Москве - РИА Новости, 23.03.2024

Источник рассказал об информации США о подготовке теракта в Москве

От США поступала информация о подготовке терактов в Москве, но она не содержала конкретики, сообщил РИА Новости источник в российской спецслужбе. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:16

2024-03-23T11:16

2024-03-23T13:38

теракт в "крокус сити холле"

сша

москва

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. От США поступала информация о подготовке терактов в Москве, но она не содержала конкретики, сообщил РИА Новости источник в российской спецслужбе."Такая информация действительно поступала", — подтвердил собеседник агентства.При этом он подчеркнул, что эти данные содержали общий характер.Минувшей ночью официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке теракта в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с Россией.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 115 человек. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых задержали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Преступники имели контакты на украинской стороне. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

сша

москва

россия

московская область (подмосковье)

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T11:16 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, москва, происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), александр бортников, брянская область