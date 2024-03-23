https://ria.ru/20240323/terakt-1935226463.html

Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным

Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным - РИА Новости, 23.03.2024

Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в "Крокус сити холле", выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:16

2024-03-23T11:16

2024-03-23T11:17

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

николай патрушев

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в "Крокус сити холле", выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Глубоко соболезную родным и близким погибших в результате чудовищного террористического акта в Подмосковье. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Патрушев российским информационным агентствам. По последним данным СК, при теракте погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Ольга Фомченкова

происшествия, николай патрушев, московская область (подмосковье), крокус сити холл, москва