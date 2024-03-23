https://ria.ru/20240323/terakt-1935225329.html

Виновные в теракте в "Крокусе" не останутся безнаказанными, заявил Патрушев

Виновные в теракте в "Крокусе" не останутся безнаказанными, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.03.2024

Виновные в теракте в "Крокусе" не останутся безнаказанными, заявил Патрушев

Виновные в теракте в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:12

2024-03-23T11:12

2024-03-23T11:14

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

николай патрушев

крокус сити холл

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Виновные в теракте в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Безусловно, виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными", - сказал Патрушев российским информационным агентствам. "Совершенное преступление является еще одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующей от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий, направленных на предотвращение террористической деятельности", - добавил он. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Ольга Фомченкова

происшествия, николай патрушев, крокус сити холл, москва, московская область (подмосковье)