Виновные в теракте в "Крокусе" не останутся безнаказанными, заявил Патрушев

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Виновные в теракте в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Безусловно, виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными", - сказал Патрушев российским информационным агентствам. "Совершенное преступление является еще одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующей от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий, направленных на предотвращение террористической деятельности", - добавил он. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Виновные в теракте в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Безусловно, виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными", - сказал Патрушев российским информационным агентствам.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
"Совершенное преступление является еще одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующей от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий, направленных на предотвращение террористической деятельности", - добавил он.
По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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