https://ria.ru/20240323/terakt-1935222017.html

Задержаны участники теракта в "Крокусе"

Задержаны участники теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Задержаны участники теракта в "Крокусе"

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на "Крокус Сити Холл", говорится в сообщении Кремля. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:02

2024-03-23T11:02

2024-03-23T14:27

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

александр бортников

владимир путин

происшествия

крокус сити холл

дмитрий песков

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на "Крокус Сити Холл", говорится в сообщении Кремля."Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", — рассказали в пресс-службе президента.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 143 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Следователи возбудили уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, руководитель МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, владимир путин, происшествия, крокус сити холл, дмитрий песков, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)