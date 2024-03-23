https://ria.ru/20240323/terakt-1935219114.html

Все занятия в МГУ в субботу пройдут дистанционно

Все занятия в МГУ в субботу пройдут дистанционно - РИА Новости, 23.03.2024

Все занятия в МГУ в субботу пройдут дистанционно

Все занятия в Московском государственном университете в субботу, 23 марта, пройдут в дистанционном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:56

2024-03-23T10:56

2024-03-23T10:56

теракт в "крокус сити холле"

москва

московская область (подмосковье)

красногорск

крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все занятия в Московском государственном университете в субботу, 23 марта, пройдут в дистанционном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Сегодня, в субботу, занятия проводятся в дистанционном режиме", - говорится в сообщении. Ранее власти Москвы и Подмосковья сообщили об отмене массовых мероприятий на выходных после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

москва

московская область (подмосковье)

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), красногорск, крокус сити холл, общество