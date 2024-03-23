https://ria.ru/20240323/terakt-1935218250.html

Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье

Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье

Акцию скорби по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и в поддержку пострадавших провели активисты "Молодой Гвардии" в Тюмени в субботу,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:51

2024-03-23T10:51

2024-03-23T10:51

теракт в "крокус сити холле"

общество

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Акцию скорби по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и в поддержку пострадавших провели активисты "Молодой Гвардии" в Тюмени в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Траурный митинг на Цветном бульваре при поддержке администрации города провел федеральный координатор "Молодой гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев. Участие приняли депутаты городской о областной думы, общественность и неравнодушные горожане. "По всей России проходят акции скорби. Мы решили для тюменцев дать возможность выразить свои эмоции. На Цветном бульваре совместно с администрацией города организовали мемориал, сюда в течение двух дней горожане смогут принести цветы и почтить память погибших. Вечером мы зажжем свечи", - рассказал Сбитнев. Он отметил, что жители Тюмени и всей области сочувствуют семьям погибших, пострадавших, сопереживают и скорбят вместе со всей Россией по жертвам теракта, бесчеловечность и жестокость террористов должна быть наказана. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)