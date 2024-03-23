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Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:51 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935218250.html
Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье
Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024
Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье
Акцию скорби по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и в поддержку пострадавших провели активисты "Молодой Гвардии" в Тюмени в субботу,... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:51
2024-03-23T10:51
теракт в "крокус сити холле"
общество
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
михаил мурашко
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Акцию скорби по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и в поддержку пострадавших провели активисты "Молодой Гвардии" в Тюмени в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Траурный митинг на Цветном бульваре при поддержке администрации города провел федеральный координатор "Молодой гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев. Участие приняли депутаты городской о областной думы, общественность и неравнодушные горожане. "По всей России проходят акции скорби. Мы решили для тюменцев дать возможность выразить свои эмоции. На Цветном бульваре совместно с администрацией города организовали мемориал, сюда в течение двух дней горожане смогут принести цветы и почтить память погибших. Вечером мы зажжем свечи", - рассказал Сбитнев. Он отметил, что жители Тюмени и всей области сочувствуют семьям погибших, пострадавших, сопереживают и скорбят вместе со всей Россией по жертвам теракта, бесчеловечность и жестокость террористов должна быть наказана. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Тюменцы минутой молчания почтили память жертв теракта в Подмосковье

В Тюмени прошла акция скорби по погибшим в теракте в "Крокус сити холле"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Акцию скорби по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и в поддержку пострадавших провели активисты "Молодой Гвардии" в Тюмени в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Траурный митинг на Цветном бульваре при поддержке администрации города провел федеральный координатор "Молодой гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев. Участие приняли депутаты городской о областной думы, общественность и неравнодушные горожане.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
"По всей России проходят акции скорби. Мы решили для тюменцев дать возможность выразить свои эмоции. На Цветном бульваре совместно с администрацией города организовали мемориал, сюда в течение двух дней горожане смогут принести цветы и почтить память погибших. Вечером мы зажжем свечи", - рассказал Сбитнев.
Он отметил, что жители Тюмени и всей области сочувствуют семьям погибших, пострадавших, сопереживают и скорбят вместе со всей Россией по жертвам теракта, бесчеловечность и жестокость террористов должна быть наказана.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В Москве появились билборды "Скорбим 22.03.2024"
Вчера, 10:34
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМихаил МурашкоДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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