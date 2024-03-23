https://ria.ru/20240323/terakt-1935217899.html

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал на своем сайте список пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:49

2024-03-23T10:49

2024-03-23T11:16

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

происшествия

крокус сити холл

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935153486_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_fd83e0d22fbf3aa401887c0c108583ee.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья опубликовал на своем сайте список пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".В перечне указан 121 человек, из них госпитализированы 107. Еще 14 пострадавшим оказывают амбулаторную помощь.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, среди них трое детей, известно о более ста пострадавших.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, руководитель МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия, крокус сити холл, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)