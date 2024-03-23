https://ria.ru/20240323/terakt-1935216914.html

МИД Кипра назвал терактом происшедшее в "Крокусе"

МИД Кипра назвал терактом происшедшее в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Кипра назвал терактом происшедшее в "Крокусе"

Министерство иностранных дел Кипра признало террористическим актом массовый расстрел людей "Крокус сити холле", хотя первоначально заявило о "нападении со... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:45

2024-03-23T10:45

2024-03-23T10:45

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кипра признало террористическим актом массовый расстрел людей "Крокус сити холле", хотя первоначально заявило о "нападении со стрельбой". Через полтора часа после осуждения "нападения со стрельбой" на гражданских лиц МИД Кипра удалил прежнее сообщение и разместил новое сообщение в соцсети Х. "Мы потрясены трагическими новостями о террористическом нападении со стрельбой в "Крокус сити холле" в Москве. Мы решительно осуждаем нападение на гражданских лиц. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в новом твите кипрского МИДа. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире