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Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:34 23.03.2024 (обновлено: 17:42 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935214882.html
Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия
Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024
Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия
Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия в городе после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:34
2024-03-23T17:42
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
владивосток
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
константин шестаков
михаил мурашко
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия в городе после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". Соответствующее постановление подписал в субботу глава Владивостока Константин Шестаков, текст предоставили журналистам в пресс-службе муниципалитета. "В целях минимизации террористических угроз и обеспечения безопасности населения &lt;...&gt; администрация города Владивостока постановляет установить запрет &lt;...&gt; осуществлять организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Владивостокского городского округа", - говорится в постановлении. По словам главы Владивостока, это "своевременная, превентивная мера". "Срок действия будет определяться исходя из ситуации, потому что главное - безопасность жителей города", - уточнил РИА Новости Шестаков.Ранее власти Владивостока отменили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". В муниципалитете уточнили журналистам, что у стелы "Владивосток - город воинской славы" организован мемориал, куда жители могут приносить цветы. Об отмене развлекательных и массовых мероприятий на ближайшие дни информировали и власти Приморья.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области - о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
владивосток
россия
московская область (подмосковье)
брянская область
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происшествия, владивосток, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, константин шестаков, михаил мурашко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), брянская область, москва, дмитрий песков
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Владивосток, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Константин Шестаков, Михаил Мурашко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Брянская область, Москва, Дмитрий Песков
Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия

Власти Владивостока запретили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия в городе после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле".
Соответствующее постановление подписал в субботу глава Владивостока Константин Шестаков, текст предоставили журналистам в пресс-службе муниципалитета.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
"В целях минимизации террористических угроз и обеспечения безопасности населения <...> администрация города Владивостока постановляет установить запрет <...> осуществлять организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Владивостокского городского округа", - говорится в постановлении.
По словам главы Владивостока, это "своевременная, превентивная мера". "Срок действия будет определяться исходя из ситуации, потому что главное - безопасность жителей города", - уточнил РИА Новости Шестаков.
Ранее власти Владивостока отменили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". В муниципалитете уточнили журналистам, что у стелы "Владивосток - город воинской славы" организован мемориал, куда жители могут приносить цветы. Об отмене развлекательных и массовых мероприятий на ближайшие дни информировали и власти Приморья.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области - о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияВладивостокРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинКонстантин ШестаковМихаил МурашкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Брянская областьМоскваДмитрий Песков
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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