https://ria.ru/20240323/terakt-1935214882.html

Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия

Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия

Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия в городе после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:34

2024-03-23T10:34

2024-03-23T17:42

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

владивосток

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

константин шестаков

михаил мурашко

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия в городе после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". Соответствующее постановление подписал в субботу глава Владивостока Константин Шестаков, текст предоставили журналистам в пресс-службе муниципалитета. "В целях минимизации террористических угроз и обеспечения безопасности населения <...> администрация города Владивостока постановляет установить запрет <...> осуществлять организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Владивостокского городского округа", - говорится в постановлении. По словам главы Владивостока, это "своевременная, превентивная мера". "Срок действия будет определяться исходя из ситуации, потому что главное - безопасность жителей города", - уточнил РИА Новости Шестаков.Ранее власти Владивостока отменили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". В муниципалитете уточнили журналистам, что у стелы "Владивосток - город воинской славы" организован мемориал, куда жители могут приносить цветы. Об отмене развлекательных и массовых мероприятий на ближайшие дни информировали и власти Приморья.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области - о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, константин шестаков, михаил мурашко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), брянская область, москва, дмитрий песков