https://ria.ru/20240323/terakt-1935213212.html

В МИД Таджикистана нет данных о гражданах страны, пострадавших в "Крокусе"

В МИД Таджикистана нет данных о гражданах страны, пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В МИД Таджикистана нет данных о гражданах страны, пострадавших в "Крокусе"

В МИД Таджикистана не поступала информация о гражданах Таджикистана среди пострадавших и погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:26

2024-03-23T10:26

2024-03-23T10:26

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

крокус сити холл

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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ДУШАНБЕ, 23 мар – РИА Новости. Лидия Исамова. В МИД Таджикистана не поступала информация о гражданах Таджикистана среди пострадавших и погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", заявил РИА Новости начальник департамента информации внешнеполитического ведомства Шохин Самади.По словам собеседника агентства, в "настоящее время информация о гражданах Таджикистана среди пострадавших и погибших в результате осуществления чудовищного террористического акта на подмосковный комплекс "Крокус сити холл" в наше дипломатическое представительство в России не поступала".Самади добавил, что посольство Таджикистана в Москве находится в постоянном контакте с соответствующими госорганами РФ.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, крокус сити холл, происшествия, россия, московская область (подмосковье)