https://ria.ru/20240323/terakt-1935200786.html

Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в "Крокусе"

Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в "Крокусе"

Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил генеральный секретарь организации Юрген Сток в соцсети X. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:27

2024-03-23T09:27

2024-03-23T16:38

теракт в "крокус сити холле"

интерпол

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

россия

в мире

дмитрий песков

владимир путин

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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил генеральный секретарь организации Юрген Сток в соцсети X."Я решительно осуждаю нападение в "Крокус Сити Холле", которое стало ужасным актом против невинных гражданских. Наши мысли с жертвами и их семьями и друзьями. Интерпол готов предоставить поддержку расследованию, проводимому российскими властями", — написал генсек.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попали более ста человек, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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интерпол, крокус сити холл, московская область (подмосковье), россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), украина, александр бортников, брянская область