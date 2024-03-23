В Донецке несут цветы к стеле "Россия" после теракта в "Крокус Сити Холле"

ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Дончане несут цветы к стеле "Россия" в центре города в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Стела расположена в сквере "Россия", который находится на площади Ленина в самом центре города. В воскресенье с утра, после окончания комендантского часа, жители Донецка несут сюда цветы. Это простые горожане, а также активисты политических организаций и НКО. "Россия переживает тяжелое событие в своей истории, против нее так называемый цивилизованный западный мир ополчился. Мы видим это каждый день. Не важно, кто возьмет ответственность за события в Москве, - это следствие того, что наш народ не боится заявлять о своих правах, не боится бороться за них. Иначе бы просто не было смысла наш народ запугивать. Это показывает силу нашего народа и так же показывает слабость тех, кто пытается его запугать, уничтожить", - рассказал журналистам один из участников акции, демобилизованный студент Владимир Степанов, активист "Движения первых". По его словам, те, кто совершил теракт, - "это люди без сердца, люди без души, эти люди должны понести жесточайшее наказание, потому что смерть даже одного человека - это огромная трагедия не только для его семьи, но и для тех, кто не знал его". "Донецк сталкивается с терроризмом в разных его проявлениях уже на протяжении 10 лет. И мы понимаем, что такое смерть человека, что такое трагедия мирового масштаба. И мы пришли почтить память тех людей, кто пострадал за свою Россию, за свою родину", - добавил он. Руководитель "Молодой гвардии "Единой России" в ДНР Роман Добровольский добавил, что "то, как люди, слабые духом, пришли и на безоружных людей, наставили автоматы - ужаснее поступка произойти просто не может". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Донецка о теракте в "Крокус Сити Холле"
В Донецке люди несут цветы к стеле "Россия" в память о жертвах теракта в "Крокусе"
2024-03-23T09:19
true
PT1M08S
Обстановка у "Крокус сити холла"
Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости
донецк, московская область (подмосковье), происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Донецк, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Крокус Сити Холл
В Донецке несут цветы к стеле "Россия" после теракта в "Крокус Сити Холле"
В Донецке несут цветы к стеле "Россия" в память о жертвах теракта в "Крокусе"
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Дончане несут цветы к стеле "Россия" в центре города в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Стела расположена в сквере "Россия", который находится на площади Ленина в самом центре города. В воскресенье с утра, после окончания комендантского часа, жители Донецка несут сюда цветы. Это простые горожане, а также активисты политических организаций и НКО.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
"Россия переживает тяжелое событие в своей истории, против нее так называемый цивилизованный западный мир ополчился. Мы видим это каждый день. Не важно, кто возьмет ответственность за события в Москве, - это следствие того, что наш народ не боится заявлять о своих правах, не боится бороться за них. Иначе бы просто не было смысла наш народ запугивать. Это показывает силу нашего народа и так же показывает слабость тех, кто пытается его запугать, уничтожить", - рассказал журналистам один из участников акции, демобилизованный студент Владимир Степанов, активист "Движения первых".
По его словам, те, кто совершил теракт, - "это люди без сердца, люди без души, эти люди должны понести жесточайшее наказание, потому что смерть даже одного человека - это огромная трагедия не только для его семьи, но и для тех, кто не знал его".
"Донецк сталкивается с терроризмом в разных его проявлениях уже на протяжении 10 лет. И мы понимаем, что такое смерть человека, что такое трагедия мирового масштаба. И мы пришли почтить память тех людей, кто пострадал за свою Россию, за свою родину", - добавил он.
Руководитель "Молодой гвардии "Единой России" в ДНР Роман Добровольский добавил, что "то, как люди, слабые духом, пришли и на безоружных людей, наставили автоматы - ужаснее поступка произойти просто не может".
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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