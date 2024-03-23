https://ria.ru/20240323/terakt-1935196437.html

Директор группы "Пикник": с одним участником до сих пор не могут связаться

Директор группы "Пикник": с одним участником до сих пор не могут связаться - РИА Новости, 23.03.2024

Директор группы "Пикник": с одним участником до сих пор не могут связаться

Директор музыкальной группы "Пикник" сообщил РИА Новости, что одного из участников коллектива так и не нашли после теракта в "Крокусе", с ним не могут... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:06

2024-03-23T09:06

2024-03-23T10:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Директор музыкальной группы "Пикник" сообщил РИА Новости, что одного из участников коллектива так и не нашли после теракта в "Крокусе", с ним не могут связаться.Ранее концертный директор группы сообщил РИА Новости, что на связь не выходит один из участников группы. Все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали."Мы еще его ищем. Не можем связаться", - сказал собеседник агентства.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)